Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırşehir'de 731,42 gram metamfetamin taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de 731,42 gram metamfetamin taşıyan 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de polis operasyonunda iç beden muayenesinde uyuşturucu yuttukları belirlenen İran uyruklu 2 şüphelinin midelerinden 100 kapsülde 731,42 gram metamfetamin çıkarıldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

KIRŞEHİR'deki polis operasyonunda, midelerinden 100 kapsül halinde toplam 731,42 gram metamfetamin çıkarılan ve gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü analiz çalışmalarında, İran uyruklu O.K. ve A.K. takibe alındı. Şüphelilere yönelik operasyonda, yapılan iç beden muayenelerinde uyuşturucuyu yutarak taşıdıkları tespit edildi. Hastanede tıbbi takibe alınan şüphelilerin midelerinden doğal yollarla çıkarılan 100 kapsül içerisinde toplam 731,42 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan haklarında adli işlem başlatılan O.K. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı

Fransızların bacakları titriyor! Resmen uykuları kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi

22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Eşref Fakıbaba'dan Müsavat Dervişoğlu'nu kızdıracak sözler

Müsavat Dervişoğlu duymasın! Eşref Fakıbaba gemileri yaktı

İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü

Sözün bittiği yer! Yorum Fenerbahçe taraftarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır yen içinde kalır demeyeceğiz

MKYK'da mesajı verdi! Yeni kelleler gidecek
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı

Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Stat dışında şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar

Şaşkına çeviren anlar! Prag'ın golünü kutladılar