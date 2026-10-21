Kırşehir'de 731,42 gram metamfetamin taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

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KIRŞEHİR'deki polis operasyonunda, midelerinden 100 kapsül halinde toplam 731,42 gram metamfetamin çıkarılan ve gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin yürüttüğü analiz çalışmalarında, İran uyruklu O.K. ve A.K. takibe alındı. Şüphelilere yönelik operasyonda, yapılan iç beden muayenelerinde uyuşturucuyu yutarak taşıdıkları tespit edildi. Hastanede tıbbi takibe alınan şüphelilerin midelerinden doğal yollarla çıkarılan 100 kapsül içerisinde toplam 731,42 gram metamfetamin ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan haklarında adli işlem başlatılan O.K. ve A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı