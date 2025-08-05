Kırmızı Işıkta Geçen Bisikletliye Otomobil Çarptı

Kırmızı Işıkta Geçen Bisikletliye Otomobil Çarptı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bisikletli Osman Durmuş, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, yolcu minibüsünün kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bisikletli Osman Durmuş (22), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, yolcu minibüsünün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalı Mahallesi Plaj Caddesi Döryol Işıklar mevkiinde meydana geldi. Bisikletiyle kırmızı ışıkta geçen Osman Durmuş'a, F.K. yönetimindeki 54 AHN 647 plakalı otomobil çarptı. Kazada, başından ve bacak bölgesinden darbe alan Durmuş, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Osman Durmuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Işıkta bekleyen yolcu minibüsünün araç kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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