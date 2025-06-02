Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.

Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.

Vali Turan, konuşmasında, yağmur ve şükür duaları programlarına katılmaya özen gösterdiğini söyledi.

Suyun bir bereket olduğunu ifade eden Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.

Turan, bu tür programların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan ile Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören de katıldı.