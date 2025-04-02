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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Polis Merkezini Ziyaret Etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesindeki polis merkezini ziyaret ederek, polislerle sohbet etti ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde polis merkezini ziyaret etti.

Turan, polis merkezini gezerek Kaymakam Tamer Orhan'dan bilgi aldı.

Polislerle sohbet eden Turan, mesai mefhumu gözetlemeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Polislerin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevinin başında olduğunu ifade eden Turan, emniyet teşkilatına görevinde başarılar dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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