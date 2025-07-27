Kırklareli'nde Destek Projesiyle Düğün Töreni

Kırklareli'nde Destek Projesiyle Düğün Töreni
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Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftin düğün törenine katıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Kavaklı Belediye Başkanı Ufuk İn, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftin düğün törenine katıldı.

Vali Turan ve İn, projeden yararlanan Ece ve Bedirhan çiftinin nikahında şahitlik yaptı.

Kıyılan nikahın ardından Vali Turan, evlilik cüzdanını çifte teslim etti.

Turan, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" Projesi'nden yararlanan çiftlerin olduğunu belirtti.

Güçlü ailelerin güçlü toplumun temeli olduğunu ifade eden Turan, çiftlere mutluluk, sağlık ve huzur temenni etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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