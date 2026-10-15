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Kırklareli Valisi Turan, Kadın Çiftçiler Günü'nde çiftçilerin taleplerini dinledi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilerle bir araya geldi. Etkinlikte talepleri dinleyen Turan, kadınların tarımsal üretimde kritik rol üstlendiğini ve ülke üretimine katkı sağladığını vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilerle bir araya geldi.

Vali Turan, eşi Nihal Turan, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile katıldığı etkinlikte kadın çiftçilerle sohbet ederek talepleri dinledi.

Kadınların tarımsal üretimin her aşamasında kritik bir rol üstlendiğini belirten Turan, alın teriyle toprağı işleyen kadınların aile ekonomisine, kente ve ülke üretimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Kadın çiftçilerin güçlü yarınların teminatı olduğunu ifade eden Turan, tüm kadın üreticilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayarak bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: AA
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