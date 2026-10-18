Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kırklareli Valisi Turan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Erkan'ı makamında kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Valisi Turan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Erkan'ı makamında kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nevzat Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Turan, Erkan'a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve heyete teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Nevzat Erkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eser Aksu, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Kılıç ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilal Yamak yer aldı.

Vali Turan, dekanlık görevine getirilen Prof. Dr. Nevzat Erkan'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'da savaş genişliyor! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor

Orta Doğu'da kritik eşik! Bir ülke daha devreye girmeye hazırlanıyor
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
Dünya devi ManU'nun yıldızı Mazraoui'den duygulandıran Kur'an-ı Kerim tilaveti

Yıldız futbolcu sesiyle de büyüledi: Milyonların gönülleri fethetti
Kayseri'de rastgele açılan ateşte kurşun çocuk odasına girdi! Akülü arabaya isabet etti

Kurşun çocuk odasının camından girdi! İsabet ettiği yere bakın
Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı

Bu ambulansla getirildi! Küçücük çocuğa yapılanlar kan dondurdu