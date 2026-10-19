Kırklareli Valisi Turan'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, muhtarların köy ve mahallelerin sesini kamu kurumlarına taşıyan, vatandaşların ihtiyaçlarını yakından bilen ve çözüm yolunda sorumluluk üstlenen en yakın çalışma arkadaşları olduğunu belirtti.

Muhtarların görevlerini halkın güveniyle yürütmelerinin muhtarlık kurumuna ayrı bir değer ve sorumluluk kazandırdığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet iradesini esas alan Cumhuriyet anlayışı, kamu hizmetinde vatandaşın sesine kulak vermeyi bizlere daima hatırlatmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarımızla kurduğu güçlü diyalog da bu köklü kurumun kamu yönetimindeki yerini daha da güçlendirmiştir. Kırklareli'mizin her köyünde ve mahallesinde muhtarlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. İletilen her ihtiyaç, dile getirilen her görüş bizim için kıymetlidir. Şehrimizin huzuru, gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı için gösterdikleri özveri dolayısıyla tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Turan, mesajında görev başındaki ve geçmişte görev yapmış tüm muhtarların Muhtarlar Günü'ünü kutlayarak, ebediyete irtihal eden muhtarları rahmetle andı.

Kaynak: AA