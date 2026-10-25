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Kırklareli Valisi, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Lafçı'yı kabul etti

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Kırklareli Valisi, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Lafçı'yı kabul etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Özgür Lafçı'yı makamında kabul etti. Görüşmede Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının kentteki faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve konuklarına teşekkür etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Özgür Lafçı'yı makamında kabul etti.

Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Alican Meşeci'nin de eşlik ettiği ziyarette Vali Turan, konuklarıyla bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Turan, Sahil Güvenlik Komutanlığının kentte yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alarak konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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