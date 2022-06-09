KIRKLARELİ - Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler

KIRKLARELİ - Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu. Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu. Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları başlarına poşet geçirerek, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Demirköy ilçesinde sağanak ve dolu tarım alanlarına zarar verdi. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla gelecek hafta ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor. AA / Çınar Türkmen - Güncel Güncel Haberler

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