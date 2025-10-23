Kırklareli'nde Otomobil ve Panelvan Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırklareli'nde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kızılcıkdere köyü yakınlarında Murat G. (25) idaresindeki 34 DL 4628 plakalı panelvan ile Turhan A. (57) yönetimindeki 39 ABU 945 plakalı otomobil çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile panelvanda bulunan Yücel Ö. (43) ve Meliha D. (56) ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin ikiye ayrıldığı görüldü.