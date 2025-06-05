Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

Turan, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayram dolayısıyla tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Turan, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirtti.

Toplantıya, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.