Kırklareli'nde Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırklareli'nde Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Zafer Kamay tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ardından Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklikler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları gibi konular görüşüldü.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Belediye Başkanı Derya Bulut, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.