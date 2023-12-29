Kırıkkale Sulakyurt'ta Yürüyüş Yolu ve Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanı hizmete açıldı.

Belediye Başkanı İsmail Bildik, AA muhabirine, vatandaşlara hizmet etmek için çıktıkları yolda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve mesire alanının halkın kullanımına açıldığını duyuran Bildik, "Mesire alanı girişinde Cumhuriyet'imizin 100. yılı şerefine 6 metre çapında ay yıldız yaptık. Sulakyurt halkı hizmetin en iyisine layık ve belediye olarak imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.