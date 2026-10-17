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Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlıdan 11'i tutuklandı

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Kırıkkale merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 zanlıdan 11'i tutuklandı
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Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı. Zanlılardan 3'üne ev hapsi, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı; cezaevindeki şüpheliye adli kontrol verildi, firari 3 zanlı için çalışma sürüyor.

Kırıkkale merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen operasyonda yakalanan ve dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Hakimliğe sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 3'üne ev hapsi kararı verildi, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinde bulunan şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Operasyon

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis oynanmasına aracılık etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Kırıkkale, Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de 14 Ekim'de 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 17'si yakalanmış, bir zanlının ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA
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