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Kırıkkale'de yapılan şok uygulamalarda 7 zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı. Denetimlerde ayrıca çevreye rahatsızlık veren araçlara ceza yazıldı ve bazı silahlar ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-13 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 113 kişi ve 935 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 76 araca ceza yazıldı.

Ayrıca, ruhsatsız 4 tabanca, ruhsatız tüfek, 36 fişek ve 9 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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