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Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 29 kişi yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu ve fuhuş iddialarına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 21'i serbest bırakıldı. Zanlılardan 6'sının emniyetteki işlemleri sürerken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, 21'i serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Hakimliğe çıkarılan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 6'sının emniyetteki işlemleri sürerken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı, fuhşa aracılık ve yer temini ile reşit olmayan kişilerin cinsel istismarı iddialarına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalanmış, 5 zanlı ise adreslerinde bulunamamıştı.

Kaynak: AA
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