Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 2 bin 329 sentetik hap ve 17,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2-8 Temmuz'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 2 bin 329 sentetik hap ve 17,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.