Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi ve 127,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
127,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.