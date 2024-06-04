Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 14 Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda, 47,87 gram sentetik uyuşturucu ile 179 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 28 Mayıs-3 Haziran'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 47,87 gram sentetik uyuşturucu ile 179 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.