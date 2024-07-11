Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 67 Kök Kenevir ve 53 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kök kenevir ve 53 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Pazarcık köyünde V.O'nun uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine şüphelinin ikametinde arama yaptı.

Aramada, saksıya ekili 67 kök kenevir, 53 gram esrar ve 10 patlayıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.