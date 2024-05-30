Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 17,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B. ve S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.