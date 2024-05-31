Kırıkkale'de trafik kazası kamerada
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de dün 22 kişinin yaralandığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğü, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın, KGYS tarafından kaydedilen görüntüsünü paylaştı.
Görüntüde, Kırşehir- Kırıkkale istikametinde seyreden otomobilin Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'na geldiği sırada karşı istikametten gelen minibüsle çarpışması ve minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrilmesi yer alıyor.