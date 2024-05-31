Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de trafik kazası kamerada

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de dün 22 kişinin yaralandığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın, KGYS tarafından kaydedilen görüntüsünü paylaştı.

Görüntüde, Kırşehir- Kırıkkale istikametinde seyreden otomobilin Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'na geldiği sırada karşı istikametten gelen minibüsle çarpışması ve minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale trafik Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu

 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title