Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 8-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 863 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren araçlar da dahil olmak üzere 87 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-14 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 863 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 araç trafikten men edildi.

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale trafik Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title