Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 8-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 863 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimlerde, çevreye rahatsızlık veren araçlar da dahil olmak üzere 87 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 87 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-14 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 8 bin 863 aracın kontrol edildiği belirtildi.
Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 87 araç trafikten men edildi.
Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.