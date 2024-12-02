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Kırıkkale'de Tabancayla Cinayet: Zanlı ve Babası Adliyeye Sevk Edildi

Kırıkkale'de Tabancayla Cinayet: Zanlı ve Babası Adliyeye Sevk Edildi
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Kırıkkale'nin Karşıyaka Mahallesi'nde husumetli olduğu Mehmet T'yi tabancayla vurarak öldüren Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.

Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta Mehmet T'ye (51) tabancayla ateş ederek öldüren Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

İddiaya göre, Mehmet Ç. dün husumetli olduğu öğrenilen Mehmet T'ye Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta motosikletiyle seyir halindeyken ateş etmiş, Mehmet T. olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Ç. ve babası Bekir Ç. polis ekiplerince Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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