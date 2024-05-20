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Kırıkkale'de Son Bir Haftada 15 Şüpheli Yakalandı

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Kırıkkale'de yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 bin 448 kişi ve 248 araç sorgulandı. Ayrıca, ruhsatsız tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.

Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Mayıs'taki çalışmalarda asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 147 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 15 zanlının yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı operasyonlarda, 8 bin 448 kişi ve 248 araç sorgulandı.

Ayrıca çalışmalarda, ruhsatsız 9 tabanca, ruhsatsız 2 tüfek ve 2 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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