Kırıkkale'de Şok Uygulamalarda 14 Zanlı Yakalandı

Kırıkkale'de son bir haftadaki şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 21-27 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 846 kişi ve 959 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 14 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 80 araca ceza yazıldı.

Aramalarda, ruhsatsız 6 tabanca, bıçak, 597 fişek, 2,1 gram sentetik uyuşturucu ve 29 sentetik hap ele geçirildi.