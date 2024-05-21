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Kırıkkale'de Şok Uygulamalarda 10 Zanlı Yakalandı

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Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı yakalandı. Denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık veren araçların da bulunduğu 59 araca ceza yazıldı. Ayrıca yapılan aramalarda bıçak, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile uyuşturucu ele geçirildi.

Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 14-20 Mayıs'ta il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 bin 335 kişi ve 1152 araç sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 10 şüphelinin yakalandığı denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 59 araca ceza yazıldı.

Aramalarda bıçak, ruhsatsız 5 tabanca, ruhsatsız tüfek, 8,05 gram sentetik uyuşturucu ve 11 sentetik hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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