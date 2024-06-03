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Kırıkkale'de Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 54,2 Gram Ele Geçirildi

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde 54,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.G'yi durdurarak üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde buldu.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 54,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye faaliyeti sırasında Hacıbey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.G'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 54,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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