Kırıkkale'de Seçim İlişkisi Cinayetle Sonuçlandı

'SEÇİMİ KAZANDIKTAN SONRA İŞE ALMADI'

Kırıkkale'de, akrabası Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikail Çelikkol'u (40) tabancayla vurarak öldüren Erdem Şen'in ifadesi ortaya çıktı. Erdem Şen, ifadesinde, "Akrabam olan Hilmi Şen, bana seçimden önce 'Seçim çalışmasını beraber yürütelim, seçimi kazandıktan sonra seni işe alacağım' dedi. Seçimi kazandıktan sonra işe almadı. Daha önceden de başkan ile işe almadığı için tartışmalar yaşadık. Daha sonra ben başka bir işe girmiştim, oradan da ayrıldım. O sinir ve öfke ile silahı çekip başkanı, şoförünü ve yanındakileri vurdum" dedi.

'İNCELDİĞİ YERDEN KOPSUN' PAYLAŞIMI

Öte yandan Erdem Şen'in, saldırıyı gerçekleştirmeden 4 gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Erdem Şen, paylaşımlarında, 'Konuşmasını bilmez, başımıza bela olur demişsin. Ben konuşmasını bilirim, sadece yalan söyleyemem, senin gibi; orada haklısın. Bu saatten sonra her şey meydanda. İnceldiği yerden kopsun. Gerçi sen kendi öz yeğeninin hakkını yedin yıllarca. Bizimkinin lafı bile olmaz. Sorarlarsa tek tek anlatırız' yazdığı görüldü.

Erdem Şen'in emniyetteki sorgusu sürerken, olayda yaralanan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül'ün (42) ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hilmi Şen'in cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Balışeyh Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Balışeyh Mezarlığı'na toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.