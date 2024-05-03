Kırıkkale'de Otomobil Menfeze Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil menfeze düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kırıkkale'de otomobilin menfeze düşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
M.G. (70) idaresindeki 71 BE 542 plakalı otomobil, Sulakyurt ilçesi Ağaylı köyü Karaçalı mevkisinde menfeze düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan K.Y. (70), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile F.E. (68) ve F.B. (80) kentteki hastanelere kaldırıldı.