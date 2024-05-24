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Kırıkkale'de Otomobil Dereye Düştü: 2 Yaralı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye düştü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı otomobil, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dereye düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu H.K, Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Yahşihan Otomobil Güncel Haberler

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