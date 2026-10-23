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Kırıkkale'de otobüsün gizli bölmesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale'de otobüsün gizli bölmesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda otobüsün gizli bölmesinde saklanan 20 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine teslim edilirken 2 şüpheli tutuklandı.

KIRIKKALE'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, otobüsün gizli bölmesinde saklanan 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen operasyonda, F.A. yönetimindeki yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün arka kısmında oluşturulan gizli bölmede yabancı uyruklu 20 kişinin saklandığı tespit edildi. Düzensiz göçmenler, il göç idaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilirken, şüphelilerden F.A. ve M.C.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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