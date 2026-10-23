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Kırıkkale'de otobüsün bölmesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

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Kırıkkale'de uygulama noktasında durdurulan otobüsün gizli bölmesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, Ankara-Kırıkkale kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında durdurulan otobüste arama yaptı.

Aramada, otobüsün arka kısmında bulunan gizli bölmede, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ve M.C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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