Kırıkkale'de Okul Çevresi Denetimleri Yapıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okulların çevresinde ve işletmelerde denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Millet Bulvarı Kırıkkale Lisesi çevresinde denetim yapıldı.

Asayiş, trafik ve Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerinin de katıldığı çalışmada kıraathane, internet kafe ve ganyan bayileri de denetlendi.

Ekipler, okul çevresindeki bazı kişilerin de genel bilgi taramasını sorguladı.

Eğitim süresince okul çevrelerinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.