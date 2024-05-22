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Kırıkkale'de Müstehcenlik Suçuna Yönelik Operasyon

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Kırıkkale'de yapılan operasyonda müstehcenlik suçu işlediği iddia edilen yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ve tehlikeli eşyalar ele geçirildi.

Kırıkkale'de "müstehcenlik" suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "müstehcenlik" suçu işlediği gerekçesiyle B.H.A'yı ikametinde gözaltına aldı.

Yabancı uyruklu şüphelinin evinde 6 dijital materyal, çanta içerisine saklanmış çok sayıda bıçak, muşta ve başkası adına düzenlenmiş çalışma izni belgesi ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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