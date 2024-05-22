Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı
Kırıkkale'de meydana gelen motosiklet kazasında, E.Y.Ö. idaresindeki motosiklet virajı alamayarak yol kenarındaki boş alana devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.Y.Ö. idaresindeki 71 ACY 097 plakalı motosiklet, Ardiyeciler Sitesi yakınında virajı alamayarak yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü ile yolcu B.G, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.