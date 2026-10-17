Kırıkkale'de levhalara çarpan araç araziye düştü, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de levhalara çarpan araç araziye düştü, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde hafif ticari aracın trafik levhalarına çarparak yol kenarındaki araziye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde hafif ticari aracın trafik levhalarına çarparak yol kenarındaki araziye düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Özkan Çakır (49) idaresindeki 37 AAV 273 plakalı hafif ticari araç, Kaman-Ankara kara yolu Kırıkkale Kavşağı'nda trafik levhalarına çarparak yol kenarındaki boş araziye düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Selime (71), Esma Nur (24), Emine (20) ve Sebahat Çakır (49) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selime Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.