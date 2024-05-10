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Kırıkkale'de kavşakta drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza

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Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı Sağlık Kavşağı'nda drift yapan bir sürücü, KGYS kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletli polis timleri tarafından durdurulan sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi.

Kırıkkale'de kavşakta otomobiliyle drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

Atatürk Bulvarı Sağlık Kavşağı'nda drift yapan otomobil, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Otomobilin plakasını tespit eden motosikletli polis timleri, kısa sürede olay yerine giderek aracı durdurdu.

Sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Kırıkkale Güvenlik Trafik Otomobil Güncel Haberler

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