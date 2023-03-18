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Kırıkkale'de karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

Güncel Haberler

Kırıkkale'de karbonmonoksitten zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karakeçili ilçesinde yaşayan Ayşe T. (69) ile Mevlüt T. (67), gece rahatsızlanmaları üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Evde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2 kişi, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ayşe T. ve Mevlüt T'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Karakeçili Kırıkkale Güncel Haberler

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