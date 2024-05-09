Kırıkkale'de Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte öğrencilere jandarmanın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı ve trafik kuralları anlatıldı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere yönelik program düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere jandarmanın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.
Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ile öğrenciler stantları gezerek personelden bilgi aldı.
Jandarma trafik ekiplerince hazırlanan trafik parkurunda, öğrencilere akülü araçlar kullandırılarak trafik kuralları anlatıldı.
Ardından öğrencilerin ekip araçlarına bindiği etkinlikte, trafik kazasında yaralanan kazazedeye yapılacak ilk müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Etkinlik, jandarma köpeğinin gösterisi ve fidan dikiminin ardından sona erdi.