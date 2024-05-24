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Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

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Kırıkkale'de yapılan kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 400 boş makaron, 300 gram tütün ve 4 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17-23 Mayıs'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 400 boş makaron, 300 gram tütün ve 4 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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