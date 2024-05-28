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Kırıkkale'de IMEI kaydı bulunmayan 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, IMEI kaydı bulunmayan 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince IMEI kaydı bulunmayan 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, IMEI kaydı bulunmayan 7 telefon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Kırıkkale Güvenlik Suç Teknoloji Güncel Haberler

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