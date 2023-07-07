Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: Bir Sürücü Yaralandı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü tedavi altına alındı.