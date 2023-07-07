Kırıkkale'de İki Otomobil Çarpıştı: Bir Sürücü Yaralandı
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Ö.P. idaresindeki 06 GFJ 01 plakalı otomobil, Kırıkkale-Sulakyurt yolu ilçe girişinde T.S'nin kullandığı 06 BE 8479 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Ö.P, ambulansla Sulakyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necati Kandemir - Güncel