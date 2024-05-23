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Kırıkkale'de hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kırıkkale Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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