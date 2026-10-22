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Kırıkkale'de haklarında 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası bulunan 4 firari yakalandı

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Kırıkkale'de haklarında 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası bulunan 4 firari yakalandı
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Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, haklarında 3 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda haklarında 3 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S, D.D, R.A. ve A.S. yakalandı.

Hükümlülerin, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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