Kırıkkale'de Firari 2 Hükümlü Şok Uygulamada Yakalandı

Kırıkkale'de haklarında 36 yıl 5 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda, M.M'nin çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 5 ay, S.G'nin ise bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.