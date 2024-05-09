Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Firari 2 Hükümlü Şok Uygulamada Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü, yapılan şok uygulamada yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de haklarında 36 yıl 5 ay ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 2 hükümlü şok uygulamada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri şok uygulamada durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda, M.M'nin çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 5 ay, S.G'nin ise bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezalarının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 10 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TİKTOK yasaklanıyor mu? 2024 TİKTOK kapatılacak mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 9 Mayıs Perşembe 2024? Olympiakos Aston Villa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos A.Villa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Aston Villa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos A.Villa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Olympiakos Aston Villa maçı CANLI izle! 9 Mayıs Olympiakos A.Villa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bayer Leverkusen Roma maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) B.Leverkusen Roma maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? BDDK Başkanı değişecek mi? BDDK Başkanı Hafize Gaye Erkan mı olacak? Bayer Leverkusen Roma maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! B.Leverkusen Roma maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Hareket Proje Taşımacılığı halka arz ne zaman? Hareket Proje Taşımacılığı Sanayi halka arz kaç lot veriyor, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne, ne za Emre Fel, "Senden Güzeli Mi Var" şarkı sözleri nedir? Sendikasız öğretmen grev yapabilir mi? Öğremen grev yapabilir mi, iş bırakabilir mi? Hangi öğretmenler grev yapacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title