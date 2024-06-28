Kırıkkale'de evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evin büyük bir bölümü ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Kırıkkale'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi 1281. Sokak'ta Rıfat Şenay'a ait evin çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çıkan yangında evin büyük bir bölümü ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.