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Kırıkkale'de dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan zanlı yakalandı

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Kırıkkale'de dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan F.K. isimli zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de dolandırıcılık ve şantaj suçlarından aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve şantaj suçundan aranan F.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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