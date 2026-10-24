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Kırıkkale'de dernek girişinde ölü bulunan kişinin cenazesi Adli Tıp'a gönderildi

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Kırıkkale'nin Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasının girişinde 41 yaşındaki kişi hareketsiz halde bulundu ve sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kişinin cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de bir kişi dernek binası girişinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir derneğin girişinde Ö.G'nin (41) hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ö.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ö.G'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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